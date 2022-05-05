Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Гуляйполе, есть погибший и раненые, - Запорожская ОВА

3 мая российские солдаты обстреляли из тяжелой артиллерии частные дома в Гуляйполе Запорожской области. В результате фашистской атаки один мирный житель города погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщили на Telegram-канале Запорожской областной военной администрации. Враг изменяет свою тактику по сравнению с первыми днями войны.

"Теперь россияне действуют по ситуации, изучают и анализируют тактику ВСУ, ищут слабые места. Оккупанты стали более осторожными, а не просто берут количеством", – указано в сообщении.

Также в ОВА напомнили, что вражеские войска вероятно готовят провокации и диверсии на линии столкновения на Запорожье. Для этого они массово отшивают военную форму Вооруженных Сил Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 4 мая российские захватчики нанесли мощный удар ракетами по селу Требухов под Киевскими Броварами. К счастью, информация о пострадавших так и не подтвердилась.