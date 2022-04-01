Оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами: прокуратура возбудила дело

Ольга Ганюкова
Война в Украине 2022
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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами: прокуратура возбудила дело

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Днепропетровщины запрещенными кассетными боеприпасами. Офис генерального прокурора открыл дело касательно очередного преступления путинской армии.

В частности, уголовное производство возбуждено по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 31 марта вооруженные силы РФ обстреляли два населенных пункта Криворожского района из системы залпового огня Торнадо-С. Три ракеты были оснащены запретными кассетными боеприпасами.

На месте обстрела взрывотехническая служба области обнаружила, разминировала и обезвредила более 32 кассетных боеприпасов.

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Отмечается, что на территории, по которой гатили оккупанты, отсутствуют какие-либо военные объекты.

"Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в Донецкой области российские оккупанты ударили по Красногоровке запрещенными кассетными боеприпасами. Атаку реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" враг направил по жилому сектору.

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