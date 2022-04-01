Оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами: прокуратура возбудила дело

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Днепропетровщины запрещенными кассетными боеприпасами. Офис генерального прокурора открыл дело касательно очередного преступления путинской армии.

В частности, уголовное производство возбуждено по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 31 марта вооруженные силы РФ обстреляли два населенных пункта Криворожского района из системы залпового огня Торнадо-С. Три ракеты были оснащены запретными кассетными боеприпасами.

На месте обстрела взрывотехническая служба области обнаружила, разминировала и обезвредила более 32 кассетных боеприпасов.

Видео дня

Отмечается, что на территории, по которой гатили оккупанты, отсутствуют какие-либо военные объекты.

"Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в Донецкой области российские оккупанты ударили по Красногоровке запрещенными кассетными боеприпасами. Атаку реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" враг направил по жилому сектору.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Поселок Казачья Лопань под Харьковом в четверг, 17 марта, подвергся атаке оккупантов. Россия использовала запрещенные кассетные боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек. Данные о количестве травмированных выясняются.

В Покровске Донецкой области российские оккупанты обстреляли мирных жителей кассетными реактивными снарядами. Удары были нанесены по жилому кварталу.

Команда расследователей Bellingcat отследила, как Россия бьет кассетными боеприпасами по мирным украинским городам.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!