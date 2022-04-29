Оккупанты обстреляли Днепропетровщину 'Ураганами'. Фото разрушений

В пятницу, 29 апреля, российские кафиры шесть раз обстреляли территорию Зеленодольской общины в Днепропетровской области. Противник ударил по населенным пунктам ракетами из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он также показал кадры разрушений, вызванных действиями врага (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Под огнем захватчиков оказались села Великая Костромка и Малая Костромка.

Резниченко отметил, что среди местных жителей, к счастью, пострадавших и погибших нет.

В то же время дома мирного населения получили серьезные разрушения. В помещениях выбило окна, местами обломки попали в крыши, прошив их насквозь.

Напомним, что сегодня утром российские военные обстреляли из "Градов" села Великая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области. Разрушены хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля российские оккупанты обстреляли село Великая Костромка на Днепропетровщине. Захватчики открыли огонь по населенному пункту из реактивных систем залпового огня "Град". Один человек погиб.