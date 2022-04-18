Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть погибший

Россияне обстреляли Днепропетровскую область. Удар был нанесен с территории временно оккупированного Херсона.

Об этом вечером 17 апреля сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram. По его словам, подтверждена информация о гибели одного человека.

"Сегодня на Днепропетровщине зафиксирован один вражеский обстрел из Херсона по окрестностям Криворожского района. В настоящее время границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает", – написал он.

Напомним, накануне также появилась информация о том, что россияне хотят обстрелять дома мирных жителей в оккупированном Херсоне. Такими действиями враги хотят напугать украинцев и провести "референдум".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начала полномасштабной войны Россия потеряла более 20 300 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц боевой техники, в том числе более 770 танков, свыше 300 самолетов и вертолетов.