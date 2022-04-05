Оккупанты обстреляли Чугуев на Харьковщине: двое погибших. Фото

Российские оккупанты 4 апреля обстреляли Чугуев в Харьковской области. Город подвергся артиллерийскому огню.

В результате погибли два человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Из-за обстрела были повреждены и разрушены несколько домов. В одном из них погибли 38-летний мужчина и 63-летняя женщина.

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Прокуратура начала расследование по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев ведения войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Тогда жертвами захватчиков стали семь человек, еще 34 получили ранения.

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