Оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты продолжают гатить по гражданским объектам и мирному населению Украины. За минувшие сутки захватчики обстреляли 17 населённых пунктов Донецкой области.

В результате вражеской атаки погибли и ранены, среди них - ребенок. Об этом сообщили в Национальной полиции.

В частности, рашисты открывали огонь по Мариуполю, Авдеевке, Угледару, Лиману, Краматорску, Марьинке, Красногоровке, Великой Новоселке, Новгородскому, Нью-Йорку, Луганскому, Шандриголовому, Никольскому Святогорской общины, Торскому, Заречному, Раздольному и Берестовому.

Из-за обстрелов гражданские объекты потерпели разрушения. В частности, повреждены жилые дома, церковь, учебное заведение, коммунальная инфраструктура, административные здания.

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По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что Вооруженные силы нашей страны отразили наступление врага в Рубежном, Попасной и Авдеевке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам и миру в конце 54-го дня войны, которую Россия начала против нашей страны. Глава государства сообщил, что оккупанты начали битву за Донбасс, но Украина будет защищаться и бороться.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не намерена отказываться от оккупированных территорий на востоке для прекращения войны. Ее защитники готовы бороться с оккупантами в битве за Донбасс, которая может повлиять на ход всей войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что битва за Донбасс, к которой готовилась армия президента страны-агрессорки России Владимира Путина, может быть на самом деле масштабной. Речь идет о перспективе нескольких недель, ведь для диктатора очень важна дата 9 мая. День Победы он намерен отпраздновать парад в Киеве. Вместо этого мощное контрнаступление готовят и ВСУ.