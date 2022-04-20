Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов на Донетчине: разрушены школа и садик, есть жертвы. Фото

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеских атак среди мирного населения есть погибшие и раненные.

Национальная полиция в свою очередь задокументировала военные преступления РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, в результате обстрелов были разрушены по меньшей мере 30 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины. Также зафиксированы разрушения критической инфраструктуры, в частности, железнодорожных путей.

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Всего за прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Марьинка, Краматорск, Новогродовка, Торецк, Николаевка, Благодатное, Орловка, Рубцы и Привольное.

Российские войска обстреливали мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Донбассе Вооруженные силы Украины отразили многочисленные попытки наступления российских оккупантов и успешно продолжают давать отпор захватчикам. Войска РФ при этом увеличивают количество ударов по линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные, полученные британской и американской разведкой, говорят о том, что Россия только готовится к широкомасштабному наступлению на украинский Донбасс. Бои на востоке Украины могут продлиться несколько месяцев.