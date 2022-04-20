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Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов на Донетчине: разрушены школа и садик, есть жертвы. Фото

Алексей Лютиков
Война в Украине 2022
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Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов на Донетчине: разрушены школа и садик, есть жертвы. Фото

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеских атак среди мирного населения есть погибшие и раненные.

Национальная полиция в свою очередь задокументировала военные преступления РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, в результате обстрелов были разрушены по меньшей мере 30 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины. Также зафиксированы разрушения критической инфраструктуры, в частности, железнодорожных путей.

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Всего за прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Марьинка, Краматорск, Новогродовка, Торецк, Николаевка, Благодатное, Орловка, Рубцы и Привольное.

Российские войска обстреливали мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Враг бьет по мирным городам из тяжелого вооружения
В результате обстрелов разрушены по меньшей мере 30 объектов
Правоохранители документируют военные преступления оккупантов
В результате вражеских обстрелов погибли мирные жители
Полиция открыла дело по факту военных преступлений РФ
Оккупанты обстреливают жилые дома

Ранее сообщалось, что на Донбассе Вооруженные силы Украины отразили многочисленные попытки наступления российских оккупантов и успешно продолжают давать отпор захватчикам. Войска РФ при этом увеличивают количество ударов по линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные, полученные британской и американской разведкой, говорят о том, что Россия только готовится к широкомасштабному наступлению на украинский Донбасс. Бои на востоке Украины могут продлиться несколько месяцев.

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