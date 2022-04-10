Оккупанты обстреливают Харьковщину и Херсонщину, на Донбассе обострение, идут бои. Главное о ситуации в регионах

На 46-е сутки войны против Украины российские войска продолжают атаковать восточные и южные регион : обстреливают Харьков, Херсонщину и ведут ожесточенные бои на Луганщине и Донетчине. По другим областям оккупанты запускают ракеты.

Действия врага привели к новым жертвам среди мирного населения. Об этом свидетельствуют данные о военной ситуации в регионах по состоянию на утро 10 апреля, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL.

На Харьковщине ночью снова были обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в жилых районах областного центра. В общем по области враг "работает" по Изюмскому направлению, но ВСУ держат позиции.

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На Луганщине – артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов и мест эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Противник продолжает наступательные действия в направлении Попасной и Северодонецка, успеха не имеет.

Утром российские войска устроили мощный обстрел Северодонецка. Из-под завалов разрушенных зданий были спасены двое пенсионеров. Один человек погиб, четверо получили ранения.

На Донетчине активные боевые действия продолжаются вдоль всей линии столкновения. Наступление вблизи Марьинки отбито ВСУ. Враг обстреливает Угледар, Красногоровку, Авдеевку, Торецкую и Очеретинскую территориальные общины.

Ситуация в Мариуполе – без изменений. Город держится несмотря на блокаду и значительно превосходящие силы оккупантов.

Населенные пункты в области частично обесточены. Эвакуация продолжается, в том числе по железной дороге.

На Херсонщине ночью было беспокойно – жители почти всех населенных пунктов сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе области. Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое оккупанты совершают в селах – бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области гуманитарная катастрофа.

На Николаевщине накануне вечером и этой ночью были обстрелы населенных пунктов области. В результате пострадали инфраструктурные объекты. По предварительной информации, человеческих жертв нет.

На Днепропетровщине тревога была почти каждый час, утром воскресенья тоже. Ночью зафиксированы "прилеты" в нескольких районах. Оккупанты попали ракетами в фермерское хозяйство, промышленный и инфраструктурный объекты. Есть информация об одном пострадавшем.

Во многих регионах Украины ночь прошла сравнительно спокойно: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковщине, Буковине, Львовщине, Хмельнитчине, Тернопольщине, Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черкасщине, Кировоградщине, Одесщине, Николаевщине, Запорожье, Полтавщине и Сумщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытаются прервать оборону в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем, постоянно атакуют Харьков. Защитники Украины дают жесткий отпор врагу – накануне они уничтожили несколько самолетов и вертолет, пять БПЛА и четыре танка путинской армии.