Оккупанты обманом 'мобилизовали' всех музыкантов из Донецкой филармонии: их бросили в бой за Мариуполь

Российские оккупанты обманом мобилизовали в так называемую "армию "ДНР" всех музыкантов Донецкой областной филармонии. Людей пригласили якобы для съемок сюжета на телевидении, а на месте объявили, что их отправят воевать в блокадный Мариуполь.

Ситуацию активно обсуждают в местных соцсообществах. На это указал украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram-канале (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

По словам "мобилизованных" артистов, их какой-либо подготовки "бросили" на фронт. Причем сразу в Мариуполь на Донетчине, где оккупанты якобы использовали новых "солдат" в качестве приманки для выявления огневых точек полка "Азов".

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Отмечается, что некоторые музыканты уже погибли. В частности, известный джазовый исполнитель Николай Звягинцев. О смерти донецкого джазмена и аккомпаниатора "в бою под Мариуполем" пишут пропагандистские росСМИ.

Тем временем в соцсетях у людей шок. Судя по комментариям, подчеркнул Казанский, даже любители "русского мира" понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили "на мясо".

"В этом месте хочется передать пламенный привет всем тем, кто ходил на "референдум" в 2014 году и требовал "республику". Надеюсь, теперь вы довольны? Все эти ужасы, разрушенные города, бессмысленная кровища – это и на вашей совести", – напомнил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, иностранные журналисты показали новые кадры из разрушенного оккупантами Мариуполя. В городе-герое улицы усеяны трупами убитых российскими военными людей.