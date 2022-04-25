Оккупанты обесточили Кременскую подстанцию: без света осталась вся Луганска область

В понедельник, 25 апреля, военные армии РФ обесточили Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ на Луганщине. В результате действий оккупантов относительно недавно построенного объекта без света осталась вся область.

Власти ищет другие варианты электроснабжения для региона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Недавно построенная вблизи Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Обрабатываем альтернативные варианты заживления области", – написал чиновник.

Он уточнил, что эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время снабжала электроэнергией большую часть городов и сел Луганщины. Также раньше она поступала из Луганской ТЭС в Счастье.

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В настоящее время трансформаторные блоки последней разрушены оккупантами, сами россияне починить их не могут.

Так, по сей день подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома жителей области, но и это российские "освободители" у них отобрали.

Напомним, что 18 апреля армии РФ удалось прорвать оборону и взять под контроль город Кременная в Луганской области. ВСУ продолжают борьбу за населенный пункт, бои продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные обстреляли карету скорой в Кременной. Медики выехали на помощь пассажирам, которые на собственном автомобиле пытались эвакуироваться из города, но были ранены оккупантами.