Оккупанты не дали спасти жителей Бородянки: под завалами умирали сотни украинцев

Российские оккупанты нещадно бомбили многоэтажки в Бородянке, в подвалах которых от обстрелов прятались сотни мирных жителей. Для многих руины многоквартирных домов стали братскими могилами.

После вторжения путинской армии в Украину безвести пропали около 200 жителей этого поселка. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На сегодня около 200 жителей Бородянки числятся пропавшими безвести, после вторжения армий Путина. Большинство погибших покоятся под руинами высотных домов, ставшими им на время братскими могилами", - написал Геращенко.

Сейчас спасатели только начинают разбор завалов обрушившихся вследствие авиаударов оккупантов многоэтажек.

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По словам местных жителей, в том числе, сельского головы, местные власти неоднократно просили оккупантов допустить спасателей и сельчан к разборам завалов, чтобы спасти оставшихся в живых под руинами людей. Но им категорически отказывали.

Когда же люди пытались спасти земляков на свой страх и риск - по ним открывали огонь.

"Выжившие от ударов бомб долго мучительно умирали под руинами своих домов. Если Буча стала символом массовых расстрелов и пыток, то Бородянка - это несмываемое клеймо позора для русской армии, которая сначала безжалостно бомбила мирный город, а затем не дала оказать помощь тем, кого можно было бы спасти", - заявил Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бородянка почти полностью разрушена оккупантами, город закрыт.