Оккупанты не дали проехать в Мариуполь делегации Красного Креста: Верещук отчиталась про работу гумкоридоров 6 апреля. Видео

В среду, 6 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 4892 человека из Запорожской и Луганской областей. В то же время, войска России вновь заблокировали эвакуацию и доставку гуманитарной помощи в окруженный Мариуполь.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Ее обращение опубликовала пресс-служба Офиса президента в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главное по работе гумкоридоров 6 апреля:

из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3686 человек, из них 1171 – из Мариуполя и 2515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе;

Видео дня

из Запорожья выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Автобусы сейчас находятся в Васильевке и продолжат движение утром 7 апреля;

завтра также из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из Бердянска;

из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и поселка Горное (Луганская область) эвакуировано 1206 человек.

В то же время оккупационные войска и их руководство в РФ снова заблокировали все попытки украинской стороны и международных организаций прорваться в Мариуполь. Кроме того, по словам Верещук, группировка "ДНР" сутки удерживала представителей делегации Международного комитета Красного креста.

"Делегация МККК имела все необходимые согласования со стороны российской стороны и Украины для проезда в Мариуполь и эвакуации людей, однако помимо того, что им не дали проехать, они были арестованы группировкой так называемой ДНР и удерживались почти сутки за решеткой", – рассказала министр.

Она подчеркнула: украинские власти будут продолжать прорываться в Мариуполь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя вынуждена была вернуться.