Оккупанты насиловали людей на всех территориях Украины, которые захватывали

На всех территориях Украины, которые вооруженные силы нашей страны освободили от российских оккупантов, обнаружены факты изнасилований. В частности, глумление зафиксировано в Херсонской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Донецкой и Луганской областях.

Такие преступления совершались в отношении женщин, мужчин, пожилых людей, подростков и детей. Об этом сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в эфире всеукраинского телемарафона.

Она подчеркнула, что очень важно документировать подобные преступления против гражданских людей. Также нужно идентифицировать не только пострадавших, но и совершивших их оккупантов.

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"Сексуальное насилие во время войны – это военное преступление или преступление против человечности, не имеющее сроков давности. За эти преступления несут ответственность и должны быть наказаны не только непосредственные насильники, но и их командиры, военное и политическое руководство Российской Федерации. Они или отдавали такие приказы или молчаливо соглашались на пытки и насилие в отношении украинских граждан", - отметила Левченко.

Все пострадавшие могут сообщить о случаях насилия на правительственную горячую линию 15-47 или правозащитникам "Ла Страда-Украина" 116-123 (с мобильных телефонов).

Левченко призвала всех жертв не молчать, а сообщать о преступлениях.

Отметим, что психологиня медицинской сети "Добробут" Екатерина Галянт работает с тремя украинками, ставшими жертвами насилия со стороны российских оккупантов. Это молодые девушки в возрасте от 16 до 20 лет. Они рассказывают, что после пережитого хотели содрать с себя кожу.

Галянт посоветовала людям, чьи родные могут быть жертвами изнасилования, не давить на них. Пострадавшим обязательно нужно оставить в покое и безопасность. Нельзя совершать никакого дополнительного насилия, типа силой вести в полицию или к врачу.

Напомним, в Херсоне 3 апреля местная жительница Елена (имя изменено), мать четырех детей, подверглась изнасилованию со стороны двух российских оккупантов. На женщину в разговоре с солдатами РФ в магазине указал один из покупателей, местный житель со словами "она бандеровка".

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