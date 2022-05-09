Оккупанты нанесли удар по Славянску 9 мая: людей призвали не игнорировать сигналы тревоги

В понедельник, 9 мая, российские войска нанесли удар по городу Славянск в Донецкой области. Жителей города призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Как сообщил в Facebook руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, "прилет" произошел в центре города. В настоящее время устанавливаются разрушения.

""Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем. Не игнорируйте сигналы тревоги! Не выкладывайте в сеть видео и фото обстрелов! Берегите себя!" – назвал Лях.

Видео дня

Также 9 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одесской области. Враг использовал противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпустив их из комплекса "Бастион" во временно окккупированном Крыму. Раненых среди гражданского населения в результате этой атаки РФ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области. Ракеты прилетели по 7 населенным пунктам региона.