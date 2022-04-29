Оккупанты нанесли удар по школе в Северодонецке, вспыхнул пожар. Фото

Российские войска обстреляли здание школы в Северодонецке. В месте попадания снаряда разгорелся пожар.

Фото с места происшествия опубликовал в Telegram глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. На нем видна огромная дыра в потолке учебного заведения.

Как отметил Гайдай, по мирной украинской школе отработала рашистская артиллерия. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар.

Напомним: учебные заведения в Северодонецке уже не впервые подвергаются обстрелам. В частности, 10 апреля оккупанты также разрушили одну из школ.

Видео дня

А 18 апреля украинские воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, во что российские оккупанты превратили одну из украинских школ. Очевидно, по мнению рашистов, именно здесь размещалась "база НАТО" и сидели "нацисты". Возле разбитого артиллерией здания школы в бомбоубежище скрывались мирные жители, поселок которых "освободители" беспощадно обстреливали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 27 апреля в Лисичанске солдаты страны-агрессора попали в школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека. За сутки в регионе пострадали три мирных жителя.