Оккупанты нанесли удар по селу под Полтавой, есть погибший: появились подробности

Вражеская российская армия вечером 15 апреля нанесла ракетный удар по Полтавщине. Он пришелся по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел недалеко от областного центра.

В результате действий оккупантов погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщил глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

"К сожалению, это утро нехорошее… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб", – написал чиновник.

Он добавил, что также один человек травмировался. Правда, так, что госпитализация пострадавшему не понадобилась.

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"Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!" – подчеркнул Лунин.

Напомним: в Полтаве и области, как и во многих других регионах страны, в 22:50 пьяницы была объявлена воздушная тревога. Вскоре в сети начали появляться сообщения о взрывах, которые услышали полтавчане.

Глава ОВА подтвердил информацию, уточнив, что детали выясняются. Он призвал граждан не игнорировать сигналы о воздушной угрозе.

Ранее оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве 2 апреля – по двум инфраструктурным объектам в городе враг выпустил по меньшей мере четыре ракеты. В тот же день вражеская авиация атаковала Кременчуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля украинские защитники сбили две вражеские ракеты на севере Полтавщины. Однако обломки снарядов повредили линии электропередачи.