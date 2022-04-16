Оккупанты нанесли удар по Кропивницкому, обстреливают Донбасс, в Херсоне прогремели взрывы. Главное о ситуации

На 52-е сутки войны путинская ария продолжает атаковать мирные города Украины. Накануне в результате вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура на Днепропетровщине и Кировоградщине, также оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавской области, где погиб человек.

Кроме того, взрывы и обстрелы были слышны в Херсоне. Об этом говорится в сводке по военной ситуации в регионах состоянием на утро 16 апреля, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Днепропетровщина: ночью враг попал в объект хозяйственной инфраструктуры. Здания разрушены. Ныне информации о пострадавших нет. Детали выясняются.

Полтавщина: поздно вечером ракетный удар по объекту хозяйственной инфраструктуры в одном из сел области. Есть разрушение зданий. Один человек погиб, один пострадал, но без госпитализации.

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Кировоградщина: попадание по объекту инфраструктуры поздно вечером 15 апреля. Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели ликвидировали пожар, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Харьковщина: интенсивность обстрелов в отдельных районах Харькова за сутки увеличилась, накануне по городу более 50 человек ранены, погибли девять гражданских. В области оккупанты обстреливали Дергачи, Балаклею, Золочев – два человека погибли, трое получили ранения. Бои ведутся в Изюмском направлении.

Луганщина: минометные обстрелы Северодонецка, Лисичанска (три человека получили ранения) и Кременной (один погибший). В Северодонецке российские военные перебили центральный газопровод – город находится без воды и газа. Также зафиксировано попадание вражеского снаряда в газопровод в Лисичанске, но с менее весомыми последствиями.

Донетчина: вечером обстрелы в Покровском районе (с. Запорожье и Серебряное, пожар в жилых домах, поврежден детсад). Ночью и до утра продолжались обстрелы в районе Новоселовки-3 Очеретинской общины. Город-герой Мариуполь держится, хотя ситуация критична.

Херсонщина: взрывы и обстрелы. Информация о разрушениях и пострадавших пока отсутствует. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, оккупанты совершают мародерства.

Николаевщина: за прошедшие сутки российские войска нанесли удары с реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Николаева. Ныне известно о пяти погибших и 15 раненых. Утром 16 апреля в облцентре оккупанты обстреляли инфраструктурный объект. Предварительно, пострадавших нет, детали происшествия уточняются.

При этом сравнительно спокойно ночь прошла во многих регионах Украины: Ривненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Одесской, Запорожской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове утром 16 апреля местные жители услышали несколько взрывов. Звуки, испугавшие горожан, оказались работой ПВО – украинские защитники успешно отразили атаку врага.