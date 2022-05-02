Оккупанты нанесли удар по Харькову, после взрыва начался пожар в жилом доме

В ночь с 1 на 2 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Сигнал воздушной тревоги в этот момент не звучал.

В соцсетях жители города сообщали, что взрыв был слышен в северной части Харькова. Сразу после вражеского обстрела в одном из районов начался пожар (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Пожар пи****овый! Как и сам звук, который слышал весь центр Харькова", – сказано в сообщении.

Стало известно, что в результате удара армии РФ загорелся жилой дом.

На данный момент нет данных о том, есть ли жертвы и пострадавшие из-за преступных действий армии РФ, информация уточняется.

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Напомним, что жителей северной и восточной части Харькова призывали оставаться по возможности в укрытиях весь день. Сообщалось, что есть угроза обстрелов по городу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 30 апреля российские оккупанты снова нанесли удар по жилым кварталам Харькова и попали в городскую больницу. В результате обстрела вспыхнули квартиры в двух многоэтажках.