Оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине, ракета попала в элеватор с зерном. Видео

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеский снаряд попал в элеватор с зерном.

По предварительным данным, пострадавших в результате вражеской атаки нет. Об этом в Telegram написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ракета прилетела в Синельниковский район Днепропетровской области. В результате попадания снаряда был полностью разрушен склад с зерном.

"У нас снова прилет в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", – написал глава ОВА.

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Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по неработающему заводу в Днепропетровской области.

Также 26 апреля войска РФ обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными боеприпасами. Два снаряда прилетели в огороды местных жителей в Криворожском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью РФ, а также пуповиной между фронтами. По его словам, он нужен оккупантам, поскольку является крупным промышленным центром.

Отметим, что вторжение страны-террориста в Украину значительно подорвало сельскохозяйственное производство. Урожай зерновых в нашем государстве в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% меньше, чем в 2021. Посевные площади сократятся из-за нападения РФ. Украина – четвертый по величине производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из нашей страны создаст инфляционное давление, а мировые цены на зерно увеличатся.