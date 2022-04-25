Оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирщине, прогремел взрыв: появились подробности

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. Утром в понедельник, 25 апреля, рашисты нанесли ракетный удар по Житомирской области.

Атака пришлась на город Коростень. Об этом рассказал Коростенский городской голова Владимир Москаленко.

"Сегодня в 8:30 в районе больше железнодорожном произошел взрыв ракеты. Пока все еще выясняется. Информации о погибших нет, но такой взрыв произошел, что испугало людей", - сказал он, добавив, что позже сообщит более детальную информацию.

Москаленко также рассказал, что все пасхальные дни, в частности, всенощные прошли спокойно, без каких-либо провокаций.

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Напомним, ранее в Житомирской области в городе Коростень враг с воздуха обстрелял блокпост. По предварительной информации, погибли четыре человека и пятеро получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Житомирская область полностью очищена от русских оккупационных войск. Украинские воины шаг за шагом выбивали врага с территории области, последними вышли оккупанты, окопавшиеся на земле Народицкой территориальной общины.