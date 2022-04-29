Оккупанты нанесли ракетный удар по Шепетовскому району на Хмельнитчине, – глава ОВА

Войска России в четверг, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Атака российский оккупантов пришлась по Шепетовскому району.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий на своем канале в Telegram. Сообщение появилось около 23:45.

Перед этим в области объявили воздушную тревогу. По словам главы ОВА, россияне атаковали ракетами инфраструктурный объект.

Жертв, к счастью, нет. Последствия уточняются.

"Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области. Пожар ликвидирован. Спасибо работникам ГСЧС. Последствия попадания ликвидируются. Жертв нет!" – написал Гамалий.

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Отметим, что Россия уже совершала атаку на Шепетовку в Хмельницкой области. 2 апреля российские оккупанты нанесли удар по промышленному объекту. На месте вспыхнул пожар. Пострадавших тогда не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Под атаку россиян попала Фастовская община. В этот же день войска РФ ракетами атаковали Киев. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.