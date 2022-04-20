Оккупанты нанесли ракетный удар по селу на Запорожье: повреждены дома мирных жителей. Фото

Российские оккупанты продолжают атаковать гражданские объекты и мирных жителей Украины. Накануне захватчики нанесли ракетный удар по селу Павловское в Запорожской области.

По предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 19 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по селу Павловское Запорожского района", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате удара рядом с местом попадания повреждены частные здания мирных жителей.

В прокуратуре призвали свидетелей военных преступлений оккупантов фиксировать их и присылать на портал https://warcrimes.gov.ua.

Отметим, что сегодня стало известно, что российские оккупантов ушли в массированное наступление в Запорожской области. Жителей прифронтовых населенных пунктов призвали немедленно эвакуироваться в более безопасные места. В последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но теперь враги резко активизировались.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе в Запорожье продолжаются активные боевые действия. Оккупанты обстреливают город не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами.

В жилом квартале Запорожья во время воздушной тревоги 16 апреля упали обломки двух российских ракет, сбитых украинским ПВО. Пострадала по меньшей мере одна женщина, которую ранило разбитое стекло. Известно, что из-за взрыва в одном из районов города в домах вылетели окна. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожье. В результате действий рашистов 1 человек погиб, а 5 получили ранения. Позиции противника, вероятно, расположены в пгт Михайловка и с. Орлянское, откуда и велись обстрелы.