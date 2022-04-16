Оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве: первые подробности

Вечером пятницы, 15 апреля, в Полтаве прогремели взрывы. Их услышали жители города после того, как раздалась воздушная тревога.

В городе и области, как и во многих других регионах страны, в 22:50 была объявлена воздушная тревога. В сети начали появляться сообщения о взрывах, которые услышали полтавчане. Об этом сообщили корреспонденты "Общественного".

Взрывы в Полтаве подтвердил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин и отметил, что детали выясняются.

"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей – позже", – сообщил он в Telegram.

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В ВСУ сообщили, что работает ПВО и призвали граждан ничего не фотографировать и не выкладывать в сеть.

Информации о том, что произошло в городе, пока нет. По состоянию на 23.15 в Полтаве и области прозвучал отбой воздушной тревоги.

Городские власти сообщили, что хорошо отработало ПВО, а подробности сообщат позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в ночь на 15 апреля нанесла удары по ракетному заводу под Киевом для мести за уничтожение крейсера "Москва".