Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту: повреждена взлетно-посадочная полоса

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому аэропорту. В результате обстрела повреждена взлетно-посадочная полоса.

Ее дальнейшее использование невозможно. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"В результате ракетной атаки по Одесчине повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно" - отметили в ОК "Юг".

По данным главы Одесской областной военно-гражданской администрации Максима Марченко, оккупанты ударили по Одессе с территории временно оккупированного украинского Крыма - из ракетных комплексов "Бастион".

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Он отметил: к счастью, никто не пострадал.

Также Марченко сообщил, что на территории области проводятся противодиверсионные мероприятия, направленные на обеспечение жителей региона на период действия продленного комендантского часа.

Военные просят украинцев не разглашать информацию о боевых действиях, если о том или ином событии не сообщили официальные источники.

"Помните, что распространение информации о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием и имеет временные ограничения", - напомнили в ОК "Юг".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жителей Одессы на майские праздники ждет длительный комендантский час.