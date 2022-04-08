Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: появились подробности
Российские оккупанты 7 апреля атаковали Одесскую область. Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры.
Об этом сообщается в Telegram-канале Одесского горсовета, который ссылается на данные оперативного командования "Юг".
Отмечается, что ракетный удар был нанесен с моря.
"В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры Одесской области", – сказано в сообщении.
Другие подробности пока неизвестны.
В то же время спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Одессе сработала система противоздушной обороны.
Жителям региона напомнили о недопустимости публикации фото и видео, а также разглашения обстоятельств и геолокаций.
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад по Одессе российские оккупанты наносили ракетный удар. Тогда он пришелся по базах хранения топлива.