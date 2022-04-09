Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду на Полтавщине: есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты ночью 9 апреля нанесли ракетный удар по Миргороду. Противник попал по инфраструктуре города.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Два человека пострадали.

Чиновник добавил, что в результате удара есть серьезные разрушения. Раненые получают необходимую медицинскую помощь.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", – сказано в сообщении.

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Напомним, что 9 апреля в Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Людей призвали оставаться в бомбоубежищах. В то же время власти заверили, что ситуация контролируемая и ничего страшного не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские оккупанты выпустили две ракеты по Одесской и Кировоградской областях.