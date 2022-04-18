Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, разрушены жилые дома. Фото

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки были разрушены по меньшей мере 8 жилых домов, а также образовательный и инфраструктурные объекты.

Информации о жертвах среди мирного населения пока нет. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы области, враг всю ночь не прекращал артиллерийские обстрелы по всей линии фронта. Больше всего от обстрелов россиян пострадали Марьинское, Авдеевское и Очеретенское направления. Из-за интенсивных обстрелов власть призывает украинцев эвакуироваться в более безопасные места.

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"Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение. Тем не менее, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто может, выехать в более безопасные регионы", – сообщил Кириленко.

Напомним, российские войска нанесли удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске 8 апреля. В это время там находились около 4 тыс. гражданских. Люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области.

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