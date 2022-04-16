Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: один человек погиб, 18 ранены

Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате бомбардировки, произошедшей 16 апреля, 18 человек получили ранения. Еще один – погиб.

Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов. Отмечается, что данные о количестве жертв ракетного удара уточняются. Число пострадавших может быть больше.

Город считается одной из главных стратегических целей противника. Обстрелы жилых кварталов не прекращаются. Глава областной военной администрации Олег Синегубов считает, что Россия уже проиграла битву за Харьков, хотя до сих пор пытается его взять.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ отразили атаку противника на Харьковщине. От врага осталась только 25-километровая колонна уничтоженной российской техники.