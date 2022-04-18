Оккупанты нанесли ракетный удар по дачам под Днепром: появились подробности. Фото

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по дачным домам в Днепровском районе на Днепропетровщине. В результате преступных действий войск РФ повреждены электросети, люди остались без света.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. В настоящее время в поселке работают электрики.

"Снова "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал", – отметил Резниченко, добавив, что "никаких военных там никогда не было".

Напомним: утром 18 апреля был нанесен ряд ракетных ударов по Днепропетровщине. Украинские защитники из сил противовоздушной обороны сбили 60% ракет. Подробности о местах вражеских попаданий не разглашаются, вместе с тем известно о нескольких пострадавших, в том числе двоих в Синельниковском районе. Ракета попала в инфраструктурный объект, огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе ракетный удар людей не задел. Однако там разрушена железнодорожная инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 17 апреля россияне также обстреляли Днепропетровскую область. Удар был нанесен с территории временно оккупированного Херсона. Подтверждена информация о гибели одного человека.