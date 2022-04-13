Оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирщине и Полтавщине, в Мариуполе защитники держат оборону. Главное о ситуации

На 49-е сутки войны российские захватчики не оставляют попыток закрепиться на Херсонщине, где ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. Параллельно вражеская армия совершила точечные ракетные удары по Житомирщине и Полтавщине.

В Мариуполе, оборону которого мужественно держат украинские защитники, оккупанты не выпускают мирных жителей для эвакуации. Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах состоянием на утро 13 апреля, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Житомирщина: поздно вечером 12 апреля враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в городке Чуднов. Погибших и пострадавших нет. Детали происшествия выясняются.

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Полтавщина: вечером были ракетные удары по инфраструктуре в городе Миргород. Информация о пострадавших и последствиях враждебной уточняется.

Харьковщина: оккупанты продолжили ночные обстрелы Харькова, накануне до вечера спасатели тушили масштабный пожар в одном из административных зданий областного центра, пострадавшего из-за действий врага. В области российские войска обстреляли Барвинково на Изюмском направлении. За прошедшие сутки известно о 17 раненых гражданских, четыре человека погибли.

Луганщина: враг нанес удары по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку, Кременной, Новодружеской. В результате обстрелов повреждены еще десять жилых домов. Погиб один человек, 21 жителя спасли бойцы ГСЧС.

Донетчина: ситуация стабильно напряженная. Основные направления вражеских атак – Авдеевка, Очеретинская территориальная община, Марьинка и Угледар. Зафиксированы новые разрушения частных домов. Накануне один человек погиб, трое гражданских получили ранения.

Несмотря на полную блокаду оккупантами Мариуполя, установившуюся с 1 марта, украинские силы держат оборону. В последние два дня российские военные не выпускают мирных жителей, которые хотят уехать из заблокированного города.

Добавим, что эвакуация населения из города Бердянск в Запорожской области продолжается.

Херсонщина: захватчики не оставляют попыток закрепиться и с оккупированных территорий ведут боевые действия в направлении соседних областей. В селах, захваченных войсками РФ, ситуация осталась неизменной. Область находится на грани гуманитарной катастрофы. Без света и воды там остаются более ста населенных пунктов.

В остальных регионах Украины ночь прошла сравнительно спокойно. В частности, на Ривненщине, Волыни, Львовщине, Закарпатье, Ивано-Франковщине, Буковине, Хмельнитчине, Тернопольщине, Винниччине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Кировоградщине, Одесщине, Николаевщине, Днепропетровщине, Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ информируют о попытках оккупантов частично блокировать город Харьков и перебрасывать "добровольцев" на украинскую территорию. Вместе с тем защитники Украины накануне оббили шесть атак войск РФ на Донбассе, сбили вражеский самолет Су-25, уничтожили три российские артсистемы и две единицы автомобильной техники.