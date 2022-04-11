Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевщине, ведутся бои за Изюм на Харьковщине. Главное о ситуации в регионах

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные украинские города и разрушать инфраструктуру. Враг нанес ракетные удары по Николаевщине, а на Харьковщине ведутся бои за Изюм.

В то же время относительно спокойно ночь прошла во многих областях. Об этом говорится в сводке ситуации в регионах по состоянию на утро понедельника, 11 апреля, которое располагает OBOZREVATEL.

В частности, ночью тихо было на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине, Полтавщине и Сумщине. Также спокойно было в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Тернопольской областях.

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В Харьковской области оккупанты снова артиллерией обстреляли областной центр, о пострадавших пока неизвестно. Самым горячим направлением в регионе остается Изюм, идут бои.

В Луганской области также продолжаются обстрелы. В результате в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной получили повреждения многоэтажки и частные дома. На Кременщине из-за обстрелов вспыхнула сухая трава.

11 апреля состоится усиленная эвакуация из региона, в частности, на сегодняшний день назначены шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганщины и Донетчины.

В Донецкой области рашисты продолжают атаковать Авдеевку, Угледар, Марьинку, Новолуганское. Повреждены многоэтажки и личное жилье. Сейчас известно о по меньшей мере один погибший и двое раненых.

В Николаевской области оккупанты нанесли три ракетных удара. По предварительной информации, обошлось без жертв. Повреждения объектов инфраструктуры устанавливаются.

В Херсонской области продолжаются взрывы и обстрелы. Силы россиян сосредоточены в оккупированных селах Херсона. Область находится на грани гуманитарной катастрофы. Никакую помощь оккупанты не пропускают.

Отметим, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отразили несколько вражеских атак на Донбассе. Вместе с тем, на востоке усиливаются бои за город-герой Мариуполь. Не исключено, что для уничтожения гражданской инфраструктуры населенного пункта оккупанты могут использовать запрещенные боеприпасы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек: уничтожены 154 самолета и 347 артиллерийских систем.

При этом, по данным Министерства обороны США, украинские защитники за полтора месяца войны уничтожили около 20% "боевого могущества" российской армии.