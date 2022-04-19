Оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску: один человек погиб, трое ранены
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Краматорск Донецкой области. Враги убили одного человека, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты били по инфраструктурным и некоторым другим объектам.
"В результате ударов один человек погиб, трое получили ранения. Сейчас медики борются за их жизнь", – сказал он.
Накануне Кириленко рассказал, что враг всю ночь не прекращал артиллерийские обстрелы по всей линии фронта. Были разрушены минимум 8 домов и другие здания.
Напомним, 8 апреля россияне нанесли удар "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске. В это время там находились около 4 тысяч мирных жителей. Люди ждали эвакуационных поездов, чтобы выехать из Донецкой области. Погибло не менее 57 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Марьинки Донецкой области. Враг понес потери и вынужден был отступить.