Оккупанты нанесли ракетные удары по Харьковщине, а на Херсонщине прогремели взрывы. Главное о ситуации в регионах

В ночь на 7 апреля российские военные открывали огонь по жилым районам Харькова, а в Херсонской области применяли "Грады". Обстрелы велись и на Донбассе.

Об этом говорится в сводке ситуации в регионах по состоянию на 8:00 четверга, 7 апреля, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL. В то же время в ряде областей ночь прошла относительно спокойно.

Это Волынь, Закарпатье, Днепропетровщина, Ривненщина, Житомирщина, Сумщина, Черкасщина, Черниговщина, Полтавщина, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Хмельницкая, Киевская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Винницкая, Запорожская, Тернопольская области.

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Харьковская область: ночью оккупанты запустили ракеты по Лозовой, пострадавших нет. Из этого населенного пункта, а также из города Барвенково продолжается эвакуация населения. В самом Харькове российские военные снова обстреливали жилые районы.

Луганская область: оккупационные силы не смогли войти в Новотошковское, сутки обстреливали из всех видов оружия Горную общину. Зафиксировано возгорание крыши Северодонецкой больницы и жилых домов в Лисичанске. В последнем также произошло разрушение домов. Пострадали хозяйственные сооружения в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковце.

Пожар в Северодонецкой больнице спасатели потушили еще ночью. Также произошло возгорание по меньшей мере 10 домов, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крышы.

Донецкая область: противник атаковал Марьинку и Новомихайловку с применением артиллерии и авиации.

Обстрелы были также в Авдеевке, Очеретинской, Торецкой ОТГ. Объемы разрушений и количество пострадавших в результате атак россиян устанавливаются. Город Мариуполь заблокирован, ситуация без изменений, сопротивление продолжается.

Херсонская область: в последние сутки было много взрывов, в частности, запусков "Градов". Есть сообщения о разрушенных домах, школах, раненых и погибших. Подробная информация уточняется.

Люди самостоятельно пытаются выезжать из оккупированных сел. Область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации, в частности Бериславский район и села на границе с Николаевщиной.

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