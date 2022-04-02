Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру: есть разрушения и пострадавшие

Российские военные снова ударили ракетами по Днепру. Атаки произошли в ночь на 2 апреля, в результате "прилета" есть раненные.

Инцидент утром в субботу подтвердил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко в своем Telegram-канале. Атакован был и Кривой Рог, по которому открыли огонь "Градами".

В Днепре в итоге пострадал инфраструктурный объект. "Серьезные разрушения. Два человека ранены", – сообщил Резниченко.

В Кривом Роге пострадала автозаправка, начался пожар. По состоянию на утро 2 апреля огонь был потушен сотрудниками ГСЧС. Пострадавших в результате этого удара не было.

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Свой пост руководитель Днепропетровской областной военной администрации закончил словами: "Мы победим!".

Напомним, что посреди ночи и утром 2 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчуге.

Попадания пришлись на два инфраструктурных объекта областного центра (как минимум четыре ракеты). А в Кременчуге пострадали промышленные объекты, начался пожар.

Как писал OBOZREVATEL:

Утром в субботу, 2 апреля, Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты готовят наступление на трех направлениях. Речь идет о Слобожанском, Донецком и Луганском.

Кроме того, Россия ищет добровольцев, которые готовы воевать против Украины.

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