Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине и разбили вдребезги железнодорожное полотно

В четверг, 21 апреля, российские оккупанты снова атаковали ракетами Днепропетровскую область. Военные страны-агрессора ударили по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он уточнил, что было три попадания вражеских ракет.

К счастью, в результате этой атаки захватчиков погибших нет. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что два человека пострадали.

Железная дорога, по которой попали оккупанты, получила серьезные повреждения.

"Вдребезги разбито железнодорожное полотно и контактная сеть", – рассказал Резниченко.

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По словам главы ОГА, пока неясно, удастся ли ликвидировать последствия обстрела и возобновить движение поездов.

Напомним, что 20 апреля российские оккупанты обстреляли из систем залпового огня два населенных пункта возле Кривого Рога в Днепропетровской области. Речь идет о Зеленодольске и селе Великая Костромка.

Как сообщал OBOZREVATEL, сутками ранее захватчики еще раз обстреляли город Зеленодольск Криворожского района. Враг применил запрещенные кассетные боеприпасы, на детской площадке нашли 17 воронок.