Оккупанты нанесли новые ракетные удары по Днепропетровщине: выяснились подробности
Ночью 12 апреля российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по территории Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибших и пострадавших нет.
В течение ночи оккупанты запустили две ракеты на регион. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По информации главы облсовета, враг нанес две атаки с воздуха по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. В первом случае российская ракета попала в старую мельницу. Во втором – украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету над полями.
Также Лукашук подчеркнул, что на территории Днепропетровской области нет вражеских войск.
"Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Пока вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. У нас мощная оборона, у оккупантов – никаких шансов", – отметил глава облсовета.
Напомним, 10 апреля российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате повторного удара был полностью уничтожен аэропорт в Днепре, а также есть пострадавшие.
Напомним, руководитель Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у Днепропетровщины есть мощная оборона, которую врагу не удастся прорвать. Кроме того, остается немало желающих записаться в ряды терробороны. В целом область мобилизовала более 50 тыс. человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля российские военные применили кассетные снаряды на Днепропетровщине. Запретным оружием оккупанты ударили по населенному пункту, что является циничным нарушением законов войны.
Мэр Днепра Борис Филатов призвал эвакуироваться из города женщин, детей и пожилых людей. Он подчеркнул, что это связано с обострением ситуации в Донецком направлении.