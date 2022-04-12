Оккупанты нанесли новые ракетные удары по Днепропетровщине: выяснились подробности

Ночью 12 апреля российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по территории Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибших и пострадавших нет.

В течение ночи оккупанты запустили две ракеты на регион. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По информации главы облсовета, враг нанес две атаки с воздуха по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. В первом случае российская ракета попала в старую мельницу. Во втором – украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету над полями.

Видео дня

Также Лукашук подчеркнул, что на территории Днепропетровской области нет вражеских войск.

"Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Пока вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет. У нас мощная оборона, у оккупантов – никаких шансов", – отметил глава облсовета.

Напомним, 10 апреля российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате повторного удара был полностью уничтожен аэропорт в Днепре, а также есть пострадавшие.

Напомним, руководитель Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у Днепропетровщины есть мощная оборона, которую врагу не удастся прорвать. Кроме того, остается немало желающих записаться в ряды терробороны. В целом область мобилизовала более 50 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL: