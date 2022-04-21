Оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью: появились подробности

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города. В четверг, 21 апреля, рашисты нанесли два ракетных удара по Запорожью.

По предварительной информации, пострадавших в результате "прилетов" нет. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Около 30 минут назад в Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов.

В ЗОВА призывали горожан сохранять спокойствие и пообещали позже предоставить больше подробностей.

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Кроме того, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал жителей Запорожья не распространять фото- и видеоматериалы о сегодняшних "прилетах".

"Не работайте на врага. Сохраняйте спокойствие и ждите официальных заявлений", - добавил он.

Отметим, что накануне стало известно, что российские оккупантов ушли в массированное наступление в Запорожской области. Жителей прифронтовых населенных пунктов призвали немедленно эвакуироваться в более безопасные места. В последний месяц линия столкновения почти не изменялась, но теперь враги резко активизировались.

Ранее сообщалось, что в Гуляйполе в Запорожье продолжаются активные боевые действия. Оккупанты обстреливают город не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами.

В жилом квартале Запорожья во время воздушной тревоги 16 апреля упали обломки двух российских ракет, сбитых украинским ПВО. Пострадала по меньшей мере одна женщина, которую ранило разбитое стекло. Известно, что из-за взрыва в одном из районов города в домах вылетели окна. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожье. В результате действий рашистов 1 человек погиб, а 5 получили ранения. Позиции противника, вероятно, расположены в пгт Михайловка и с. Орлянское, откуда и велись обстрелы.