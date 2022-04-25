Оккупанты нанесли три ракетных удара по Ривненщине: повреждены дома, есть пострадавший

Утром 25 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре Ривненской области. В результате вражеской атаки пострадал человек, а в прилегающих домах повыбивало окна.

Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль. Он призвал жителей региона не игнорировать воздушные тревоги (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего российские оккупанты нанесли три ракетных удара. К счастью, обошлось без жертв. Один работник железной дороги получил легкое повреждение.

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Кроме того в результате атаки около 20 близлежащих домов получили повреждения крыш и окон. С жителями работают психологи. Жителей Ривненской области в очередной раз призвали не распространять видео или фото поврежденных объектов, чтобы не корректировать действия врага.

По состоянию на 14:00 движение пассажирских поездов возобновлено.

С утра из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в центральной и западной Украине по меньшей мере 16 поездов курсировали с задержкой. В частности, речь идет о следующих маршрутах:

№86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);

№50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);

№56 Рахов – Киев (+ 3 часа);

№21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);

№13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);

№231 Днепр – Львов (+ 3 часа);

№45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);

774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ночью с 24 на 25 апреля обстреляли Кременчуг.