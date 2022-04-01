Оккупанты нанесли авиаудары по Днепропетровщине: есть разрушения

Вечером 31 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по Днепропетровской области. В результате атаки объекты инфраструктуры получили существенные повреждения.

К счастью, вследствие вражеской атаки с воздуха обошлось без жертв. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Оккупанты нанесли авиаудар по объектам инфраструктуры в Синельниковском район. В то же время Лукашук отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области, граничащие с Днепропетровщиной. Вследствие работы ВСУ расстояние между вражескими войсками и границами области со стороны Криворожского и Никопольского районов увеличивается.

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"Наши военные предоставили информацию о взятии контроля над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка. В настоящее время, по данным Оперативного командования "Юг", также освобождены Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье", – сообщил глава облсовета.

Напомним, в Днепре и других городах области сохраняется относительно спокойная ситуация потому, что это соответствует тактике врага. Оккупанты пока не имеют возможности осаждать город.

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