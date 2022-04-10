Оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, ВСУ на юге ликвидировали почти 40 россиян

За минувшие сутки, 9 апреля, российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по территории Николаевской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Цель таких действий агрессора – нагнетание панических настроений среди местного населения и разрушение транспортных коммуникаций в регионе. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

В целях психологического давления в Черном море остаются русские военные корабли. Так захватчики напоминают украинцам, что они могут атаковать побережье и наносить ракетные удары.

В целом, на Николаевском и Херсонском направлениях враг пытается обороняться и не оставляет попыток подтянуть резервы новых сил, чтобы вести жесткие бои с Вооруженными силами Украины.

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В то же время, наши защитники удерживают освобожденные территории, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны войск РФ. Только за сутки на юге Украины воины ВСУ уничтожили 37 оккупантов и четыре единицы их военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области под обстрел российских оккупантов попала женщина с двумя детьми, которые пытались вырваться из оккупированного Херсона. Сейчас они находятся в больнице с многочисленными ранениями.