Оккупанты намеренно ударили по жилым домам на Луганщине: есть погибшие

В воскресенье, 17 апреля, российские оккупанты ударили по центру города Золотое в Луганской области. Они умышленно стреляли именно по жилым домам, потому что ничего кроме гражданской инфраструктуры рядом нет.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он опубликовал кадры последствий очередного обстрела россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Такие действия россиян еще раз доказали то, что они намеренно убивают мирное население, нанося удары по жилым кварталам.

"Это умышленное убийство людей. Помимо жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению", – написал Сергей Гайдай.

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В результате этой атаки погибли по меньшей мере два мирных жителя, еще четверо ранены. Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Кроме того, было повреждено несколько многоэтажек. В одном из зданий разрушены два этажа, снаряды там прошли навылет.

Напомним, что перед этим город Золотое захватчики обстреляли 14 апреля. Тогда было разрушено три жилых дома, они стали непригодными для жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вербное воскресенье, 17 апреля, российские оккупанты обстреляли Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор в Северодонецке на Луганщине. Храм получил серьезные повреждения.

А до этого, в ночь на 17 апреля, россияне в очередной раз атаковали Северодонецк. В результате обстрела загорелись четыре многоэтажки, а в городе Новодружеск войска РФ уничтожили дом.