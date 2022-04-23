Оккупанты накануне Пасхи обстреляли Харьковщину 'Точками-У' и авиабомбами. Фотодоказательства

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города и населенные пункты. В субботу, 23 апреля, захватчики обстреляли Харьковскую область ракетными комплексами "Точка-У" и авиабомбами.

Примечательно, что рашисты сделали это накануне одного из самых важных праздников для всех христиан – Пасхи. Об этом сообщили в 93-ей отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Там подчеркнули, что на 59-й день широкомасштабной войны оккупанты усилили интенсивность обстрелов и калибры.

"Точки У", Смерчи, авиабомбы – чем россияне обстреливают гражданских и военных на юге Харьковщины", - уточнили в пресс-службе.

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О пострадавших на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что в пасхальную ночь-2022 есть вероятность обстрела церквей в Украине российскими оккупантами. Многочисленные бомбардировки святынь противником свидетельствуют о том, что у РФ отсутствует уважение к религии. В связи с этим СБУ и Нацполиция рекомендуют главам церквей минимизировать количество людей, присутствующих на праздничных богослужениях.

Как писал OBOZREVATEL, в ряде храмов Православной церкви Украины пасхальное ночное богослужение будет перенесено на утро воскресенья. В тех населенных пунктах, где накануне Пасхи комендантский час отменен, службы пройдут по привычному графику.

Список областей, в которых комендантский час отменили на Пасху, можно найти по ссылке.