Оккупанты начали 'поджимать' с юга зону ООС, в ответ работает наша авиация, – Арестович

Российские оккупанты начали "поджимать" зону Операции Объединенных сил (ООС) с юга и с севера. На этом участке противник пытается реализовать свой план по окружению украинских войск.

На это россияне бросили все свои силы: авиацию, артиллерию, ракетные войска. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отпор врагу дают и несущие там службу бригады Вооруженных силу Украины, и наша авиация. "Война. Они работают по нам, мы работает в ответ", – сказал Арестович.

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Он отметил, что с севера оккупанты смогли продвинуться в сторону Славянска и Краматорска. Из этих городов, как и с территории всей Донецкой области, ранее была объявлена эвакуация.

"На юге тоже сильно поджимают. Посмотрим, что будет. Никто не ожидал, что будет легко, учитывая концентрированное превосходство на этих двух участках", – сказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 6 апреля отбили 9 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. Российские оккупанты понесли значительные потери.