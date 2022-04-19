Оккупанты начали мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях, – Арестович

Украинских мужчин хотят заставить воевать за российских оккупантов. На захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей враги уже начали проводить мобилизацию.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, опубликованном на YouTube.

"Начали набирать наших мужчин, мобилизовать на захваченных территориях. Херсонская область, Запорожская область", – сказал Арестович. Он подчеркнул, что подобные действия россиян являются "дичайшим военным преступлением".

Также он рассказал, что в ближайшее время оккупанты будут вести тяжелые артиллерийские бои по трем направлениям в Украине. Речь идет про Николаев, Мариуполь и Изюм.

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В свою очередь Вооруженные силы Украины уже пошли в тактическое наступление на Херсонском и Харьковском направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля российские оккупанты начали вторую фазу наступления и пошли в атаку на восточном направлении. Однако защитники Украины держатся и не сдают наши территории.