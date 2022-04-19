Оккупанты начали массированное наступление под Пологами на Запорожье: ВСУ держат линию фронта

Российские оккупанты начали массированное наступление возле города Пологи Запорожской области. В то же время украинские военные продолжают держать оборону.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона. По словам чиновника, на оккупированных территориях большие проблемы с лекарствами, продуктами и наличными деньгами.

"На линии соприкосновения в Запорожской области под Пологами обострилась ситуация, ВСУ держат линию соприкосновения, но наступление массированное. Увеличился поток временно перемещенных лиц из Бердянского и Мелитопольского районов", – отметил глава ОВА.

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Старух также рассказал, что 69 населенных пунктов области остались без электроэнергии и водоснабжения.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские военные повредили высоковольтную линию в области. В результате 215 населенных пунктов остались без электричества. Также, по словам чиновника, от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей Украине более 60% приходится на Донецкую и Луганскую области.