Оккупанты начали массированное наступление на Запорожье: жителей прифронтовой зоны призвали эвакуироваться

Российские оккупанты пошли в массированное наступление в Запорожской области. Жителей прифронтовых населенных пунктов призвали немедленно эвакуироваться в более безопасные места.

Об этом в эфире украинского телемарафона заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он отметил, что в течение последнего месяца линия столкновения почти не менялась, но теперь враги резко активизировались.

"В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", – сообщил Старух.

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По его словам, разработан план эвакуации женщин и детей из Гуляйполя, Орехова, Камышевахи и других населенных пунктов. Однако некоторые граждане игнорируют угрозу и решили остаться в своих домах. Старух попросил жителей все же отнестись с пониманием и переехать в областной центр.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Запорожской области российские оккупанты похитили более 150 человек. Десятки мирных жителей все еще остаются в плену.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины назвали главную цель российских оккупантов после начала второй фазы наступления – враги хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.