Оккупанты на Змеином создают серьезную угрозу: Украине стоит и дальше посылать русские корабли нах*й – ВВС

В самый первый день вторжения России в Украину остров Змеиный стал символом сопротивления и силы духа украинского народа. Именно на нем из уст украинского пограничника прозвучала знаменательная фраза "Русский военный корабль, иди нах*й" в адрес флагмана Черноморского флота России "Москва". Как известно, позднее этот корабль был потоплен. На самом деле, остров имеет огромное стратегическое значение для западного региона Черного моря и не только.

Расположение острова таково, что при размещении на нем средств противовоздушной обороны и другого вооружения, можно угрожать не только западной части акватории Черного моря, но и южной части суши Украины – от Одессы до Крыма. При этом также создается серьезная опасность для судоходства на Дунае и для западного побережья Румынии, которая является членом НАТО, сообщает ВВС (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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По мнению экспертов, на данном этапе войны России против Украины нашей стране нет необходимости возвращать остров под свой контроль, поскольку кто бы на нем не находился, он рискует попасть под серьезный огонь противника, что недавно было доказано украинскими военными во время блестяще проведенной операцией по выдавливанию врага из острова, после чего он обрел статус "серой зоны". Россияне пытаются восстановить контроль над островом, отмечает британская разведка, и это вызывает некоторую иронию у военных экспертов, потому что небольшой клочок земли, окруженный водой, рискует стать "морской Чернобаевкой".

Закрепление на Змеином важно для захватчиков еще и потому, что после потопления того самого крейсера "Москва" их возможности по защите своего флота средствами ПВО резко сократились.

Если врагу все же удастся закрепиться на острове, Украине грозят катастрофические последствия не только в военном, но и в экономическом смысле. Так, Украина уже закрыла морской порт в Одессе и не имеет возможности экспортировать морем стратегические товары – такие как зерно. Вооружение РФ на Змеином может быть также использовано как вторая линия фронта.

"Если россиянам удастся установить системы ПВО большой дальности, то они смогут защитить свою эскадрилью, которая может достичь береговой линии Украины", – заявил военный эксперт Олег Жданов, добавив, что это также создает возможность для прорыва в Приднестровье.

Но существует и непосредственная угроза Румынии, а значит и всему блоку НАТО, поскольку Змеиный находится всего в 45 километрах от побережья этой страны.

Британский военно-морской аналитик Джонатан Бентам считает, что размещение российской зенитно-ракетной системы С-400 на острове "значительно изменит правила игры". Возникнет угроза для крупнейшего румынского порта города Констанцы. В связи с этим НАТО с начала войны укрепило границы Румынии, направив туда бельгийские и французские войска.

Эксперты не исключают, что Россия может попытаться аннексировать остров, чтобы контролировать черноморские торговые маршруты, но пока она получила серьезный отпор от украинской армии и утратила военный потенциал на Змеином.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Змеиный для России превращается в новую Чернобаевку. За первые дни мая украинские защитники нанесли по находившимся на острове силам РФ несколько точных ударов.

А в ночь на 12 мая Россия потеряла еще один корабль в Черном море. Речь идет о судне тылового обеспечения, которое направлялось к Змеиному.