Оккупанты на захваченных территориях уничтожают медицинскую инфраструктуру – разведка

Российские захватчики уничтожают медицинскую инфраструктуру на оккупированных территориях Украины. В результате люди оказываются отрезанными от медицинских услуг.

Медучреждения закрываются, врачей не хватает, а доставка лекарств с подконтрольных Украине территорий врагом запрещена. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, из инфекционного отделения Старобельска на Луганщине оккупанты вывезли все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и Кабинета министров Украины. В том числе – аппараты ИВЛ, необходимые при тяжелом течении COVID-19.

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А в противотуберкулезном диспансере Волчанска Харьковской области пациентам с открытой формой туберкулеза отказали в медпомощи и выгнали на улицу.

В инфекционные палаты кладут раненых военных РФ. Медиков принуждают работать на врага, причем проверяют их на полиграфе – не прошедших отправляют на передовую, рассказали в украинской разведке.

В Балаклее на Харьковщине все больницы заполнены ранеными россиянами. Медиков принудительно выводят на работу, украинцы остаются без медпомощи.

В свою очередь на Запорожье в Пологах в центральной райбольнице россияне обустроили склад боеприпасов, а врачам запретили лечить местных жителей.

Кроме того, вынужденно обслуживают оккупантов районная больница в Олешках и городская в Голой Пристани на Херсонщине.

Медперсоналу враг запретил эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее журналист Роман Цимбалюк рассказал, что оккупанты испытывают серьезные проблемы с медициной, находясь в Украине. У них установилось мнение – если получил, значит, скорее всего, будет мертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области под российский обстрел 1 мая попало авто. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения.