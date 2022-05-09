Оккупанты на Харьковщине и Херсонщине устроили "охоту" на украинских патриотов и российских дезертиров

Оккупанты на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей устроили поиск украинских патриотов и российских дезертиров. Помощь в этом им оказывают пророссийски настроенные местные жители.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники на оккупированных территориях. Отмечается, что для поиска информации о деятельности проукраинских граждан и ВСУ оккупантами создан телеграмм-бот – "@kherson…bot". Коллаборантов призывают сливать туда информацию за вознаграждение.

Также, как отмечают источники, в центре Херсона размещены пропагандистские фотоматериалы, в которых рассказывается о якобы "случаях агрессии ВСУ против своего народа".

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В селе Музыковка Херсонской области, по словам местных жителей, "военная комендатура" рашистов проводит обыски жилых домов с целью поиска информаторов ВСУ и дезертиров ВС РФ. Группы, состоящие из 5 вооруженных военных и одного представителя ФСБ, проводят обыски и проверки мобильных телефонов местного населения. В случае малейшего подозрения устройства изымают, а владельцев забирают на допросы. Информацию о патриотически настроенных гражданах предоставляют пророссийские жители.

Также оккупанты продолжают поиск украинских патриотов, ветеранов АТО, участников ТРО и их родственников на оккупированных территориях Харьковской области.

По информации источников, в оккупированном Изюме рашисты контролируют передвижение местных жителей по городу, обыскивают граждан и проверяют их документы и телефоны. Отслеживаются также лица, пытающиеся совершить телефонный звонок. В городе людям запрещают рубить ветки и деревья для приготовления пищи на огне, наказание – исправительные работы.

Жителей города привлекают к разбору завалов и разрушениям. Из найденных под завалами зданий тел погибших коллаборанты, вместе с представителями "ЛДНР", снимают золотые украшения и другие драгоценности, присваивая их себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье военные РФ стали массово похищать людей на блокпостах и прямо на улицах. В связи с этим передвигаться по городу и району сейчас опасно.