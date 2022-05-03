Оккупанты на Донецком направлении пытаются продвинуться к Лиману и Славянску – Генштаб

На 69 сутки войны против Украины путинская армия пытается установить полный контроль над населенными пунктами на Донецком направлении, чтобы продвинуться в сторону Лимана и Славянска. Захватчики продолжают обстреливать Харьков.

Вместе с тем украинские воины только на Донбассе накануне отбили 12 атак оккупантов, уничтожив много их техники. Враг несет потери и на других направлениях, информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 3 мая на Facebook.

Отмечается, что Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Ныне ВС РФ принимают меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях, ведущих боевые действия на украинской территории. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая, было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками наши населенные пункты.

Видео дня

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении оккупанты оказывали активное огневое влияние на подразделения украинских войск.

На Донецком направлении основные усилия враг продолжает сосредоточивать на установлении полного контроля над Рубежным и Попасной и продвижении в направлении Лимана и Славянска.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Они продолжали обстрелы подразделений наших войск вдоль линии столкновения.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ поразили 7 беспилотников "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей накануне защитники отбили 12 атак врага. Также воины уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной и восемь – автомобильной техники противника.

Военные подчеркивают, что российские оккупанты несут потери и на других направлениях. Во временно занятых агрессором городах и селах Украины активно продолжает развиваться Движение сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что РФ бросила на войну с Украиной все силы из Крыма и понесла колоссальные потери. В частности, потери батальонных тактических групп врага, воевавших на Херсонщине, составили 75%.