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Оккупанты на Донецком направлении пытаются продвинуться к Лиману и Славянску – Генштаб

Марина Лисничук
Война в Украине 2022
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Оккупанты на Донецком направлении пытаются продвинуться к Лиману и Славянску – Генштаб

На 69 сутки войны против Украины путинская армия пытается установить полный контроль над населенными пунктами на Донецком направлении, чтобы продвинуться в сторону Лимана и Славянска. Захватчики продолжают обстреливать Харьков.

Вместе с тем украинские воины только на Донбассе накануне отбили 12 атак оккупантов, уничтожив много их техники. Враг несет потери и на других направлениях, информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 3 мая на Facebook.

Отмечается, что Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Ныне ВС РФ принимают меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях, ведущих боевые действия на украинской территории. По имеющейся информации, в городе Богучар Воронежской области, в период с 27 апреля по 2 мая, было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Они отправлены на временно занятые российскими войсками наши населенные пункты.

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Уничтоженная техника оккупантов

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжал обстрелы города Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении оккупанты оказывали активное огневое влияние на подразделения украинских войск.

Последствия вражеских обстрелов

На Донецком направлении основные усилия враг продолжает сосредоточивать на установлении полного контроля над Рубежным и Попасной и продвижении в направлении Лимана и Славянска.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Они продолжали обстрелы подразделений наших войск вдоль линии столкновения.

Потери в рядах ВС РФ

За сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ поразили 7 беспилотников "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

Вещи ликвидированных солдат путинской армии

На территории Донецкой и Луганской областей накануне защитники отбили 12 атак врага. Также воины уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной и восемьавтомобильной техники противника.

Военные подчеркивают, что российские оккупанты несут потери и на других направлениях. Во временно занятых агрессором городах и селах Украины активно продолжает развиваться Движение сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что РФ бросила на войну с Украиной все силы из Крыма и понесла колоссальные потери. В частности, потери батальонных тактических групп врага, воевавших на Херсонщине, составили 75%.